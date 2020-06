Mazda arriva in ritardo alla festa ma finora non è stata a guardare e si farà perdonare con l’arrivo di una nuova Mazda3 presentata da questo trailer.



Sembra che le voci sull’arrivo di una Mazda3 più accattivante siano vere, dato che l’azienda ha mostrato su YouTube e sui social media una versione più potente della sua affascinante compatta.

Nel video è possibile sentire solo un po’ del rumore del motore e scoprire la data della rivelazione – l’8 luglio – ma è sufficiente per farci entusiasmare per un propulsore più robusto e molto atteso.

Secondo le ultime informazioni, ci sono buone e cattive notizie sulla nuova Mazda3. Si ritiene che l’auto avrà un motore turbo con trazione integrale, ma ci si aspetta che venga fornita esclusivamente con cambio automatico. Non trattenete il fiato sul rilancio della “Mazdaspeed“, che a quanto pare non è all’ordine del giorno. Sebbene nelle Filippine sia disponibile una Mazda 3 Speed, si tratta solo una variante più fantasiosa del modello standard.

Per quanto riguarda ciò che effettivamente alimenterà la variante turbo, potrebbe essere il 2,5 litri Skyactiv-G che si trova nel CX-5 dove pompa 250 cavalli e 434 Newton-metri di coppia. Come promemoria, Mazda ha già sviluppato una Mazda3 ad alte prestazioni, ma è un’auto da corsa che può partecipare a uno dei 36 campionati mondiali autorizzati dalla TCR.

Mazda ha certamente bisogno di infondere qualche colpo di scena nella sua auto, considerando che la Volkswagen Golf GTI Mk8 è in arrivo e Toyota ha quasi confermato che è in produzione una GR Corolla. Con la Honda Civic Type R e la Hyundai Veloster, Mazda è arrivata in ritardo alla festa. Ma come dice l’azienda su Twitter, “il potere arriva a chi aspetta”.

Mancano meno di due settimane all’8 luglio, quindi l’attesa è quasi finita. In un altro messaggio su Twitter, Mazda dice “state calmi e rimanete sintonizzati“.