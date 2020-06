Jorge Lorenzo non dà consigli a Pol Espargaro in vista della sua nuova avventura in Honda visti i risultati raccolti nel 2019.

Jorge Lorenzo ha vissuto un anno infernale alla Honda. Il pilota spagnolo giunto nel team giapponese con le stigmate dell’anti-Marquez si è ritrovato prima a dover lottare con una moto troppo lontana dal suo stile di guida e poi è incappato in numerosi infortuni che hanno reso la sua stagione disastrosa.

Il rider iberico a fine anno, spinto dai risultati scadenti e soprattutto dalle troppe cadute rimediate durante il 2019 ha deciso di appendere il casco al chiodo e lasciare la Honda. Durante l’inverno però, ricaricate le batterie, ha deciso di tornare in pista, questa volta alla guida della Yamaha come tester.

Lorenzo: “Sono contento per Petrucci”

Durante un’intervista a MotoGP.com, Jorge ha così parlato dei recenti movimenti di mercato che hanno visto come protagonisti la Honda e la KTM: “Sono contento che Danilo abbia trovato un posto. Ha uno stile completamente diverso dal mio, ma è veloce. Merita un posto in MotoGP. Oliveira è uno dei giovani di talento e merita la KTM. Mi piace lo stile di Binder, come entra nelle curve. Per Pol sarà una grande opportunità la Honda, ma non è una moto semplice. O ti piace oppure no. Pol è molto aggressivo, ma essere allo stesso livello di Marc con la sua moto è difficile. Se accettasse questa opportunità allora dimostrerà il suo coraggio”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Non mi piace dare consigli ai piloti. Ognuno ha il suo stile. Puoi essere competitivo con molti stili diversi. Con la Honda posso dare pochi consigli perché il mio anno è stato un disastro. Ho avuto anche tanti infortuni. Pol probabilmente farà una stagione molto migliore della mia. Lui è talentuoso, aggressivo e coraggioso non vedo perché non debba andare bene per la Honda“.

Antonio Russo