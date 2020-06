Secondo un rapporto non ancora confermato dalla casa, Koenigsegg sta producendo l’auto da corsa “più veloce di sempre”.

Quando la Koenigsegg ha presentato la Jesko Absolut a marzo, è arrivata con un forte annuncio – sarà la Koenigsegg più veloce di sempre. Sì, avete letto bene. Il marchio svedese ha detto questo e quando gli è stato chiesto quanto veloce, ha risposto così: “Guardando la matematica e le nostre simulazioni avanzate, sara’ incredibilmente veloce“.

E sì, l’azienda ha anche sottinteso che sarà più veloce dei 490 km/h stabiliti dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+, che ha battuto il record della Bugatti Chiron Super Sport.

Ma la Koenigsegg non ha ancora stabilito alcun record per la Jesko Absolut, anche se l’azienda ha detto che sarà felice di “prendere la corona” quando si presenterà l’occasione, quindi è qualcosa di cui essere entusiasti.

C’è un’altra cosa di cui essere entusiasti da Koenigsegg. Secondo un rapporto esclusivo di The Supercar Blog, fonti hanno riferito che un progetto di auto su pista in edizione limitata sarebbe già in corso.

L’auto su pista Koenigsegg in edizione limitata avrebbe diversi nomi in codice, con LM uno di questi, secondo Supercar Blog. E sappiamo cosa significa LM quasi sempre – Le Mans.

Prendete tutto questo con le pinze, però, dato che Koenigsegg non ha ancora confermato nulla di questo rapporto. Supercar Blog ha anche aggiunto che saranno prodotte tra le sette e le undici unità dell’auto.

Sarà la nuova Koenigsegg più veloce di sempre? Ne dubitiamo fortemente. Essendo un’auto da corsa, questa edizione limitata otterrà probabilmente dei tempi sul giro strabilianti piuttosto che record di velocità, quindi non sarà necessariamente più veloce della Jesko Absolut.

Sarà comunque la Koenigsegg più costosa una volta uscita, secondo Supercar Blog.