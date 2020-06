Un incredibile video ci mostra la Ferrari SF90 Stradale mentre gira un video promozionale sul circuito di Fiorano ripresa da una Fiat 500 L.



La Ferrari si è tenuta piuttosto occupata ultimamente.

Dal test di un nuovo propulsore V6 elettrificato alle riprese di un remake del Le Grand Rendez-Vous, il Cavallino Rampante ha avuto un programma davvero molto fitto. C’è ancora molto da fare nei prossimi mesi, visto che due nuove vetture faranno il loro debutto nel corso di quest’anno. Nel frattempo, sembra che il circuito di Fiorano, di proprietà dell’azienda, sia più di un semplice test di prototipi, visto che una SF90 Stradale era lì per girare un nuovo promo.

A svolgere il ruolo di macchina fotografica è stata un’umile Fiat 500L che costa circa quanto alcune (in realtà, forse solo una) delle caselle di opzioni che si possono spuntare mentre si ordina il primo modello ibrido plug-in di serie della Ferrari. Possiamo vedere la SF90 Stradale in derapata mentre entra in una delle curve della pista, a dimostrazione del fatto che avere la trazione integrale non significa necessariamente che l’auto non riesca a derapare in alcun modo.

Qualcuno potrebbe sostenere che la derapata di una Ferrari sia un po’ banale, data la meraviglia tecnologica che la SF90 Stradale rappresenta, ma una derapata è una derapata ed è divertente, non importa quale sia il nome o il marchio di una vettura. L’ibrida di Maranello non si vedeva dal suo debutto a fine maggio 2019, quindi un video che mostra la più potente vettura dell’azienda che abbia mai corso su una pista arriva al momento giusto.

Una delle due nuove vetture previste per il 2020 potrebbe essere una SF90 Spider, probabilmente l’unico modo per rendere la vettura ancora più desiderabile. Seguirebbe un altro recente ingresso nella gamma delle cabriolet della Ferrari, la 812 GTS che funge da derivazione open-top della Superfast. A proposito di questo, la macchina con motore V12 potrebbe ottenere una versione più robusta nel corso di quest’anno come l’altra nuova vettura progettata dal cavallino rampante.