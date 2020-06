L’edizione 2020 dell’Eicma è ufficialmente annullata a causa dell’emergenza Covid. Sarà un anno triste per le fiere motoristiche.

Se la cancellazione dell’edizione 2020 della Biennale di Intermot in Germania è diventata ufficiale pochi giorni fa, oggi è stata l’EICMA a Milano – la più importante fiera motociclistica del mondo – a confermare la cancellazione dell’evento 2020. Non sarà un buon anno per gli amanti delle fiere motoristiche, a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Attraverso un comunicato stampa, la società organizzatrice ECIMA Spa spiega che “la situazione del mercato e le sfide economiche e sociali che il periodo di confinamento ha imposto al nostro settore, anche a livello mondiale, ci obbligano oggi ad assumerci la responsabilità e agire su larga scala nell’interesse degli espositori e dei nostri visitatori, rinviando l’edizione 2020 con una forte convergenza di intenti “.

La fiera, che quest’anno era prevista per il 3-8 novembre, è quindi sospesa, sperando che EICMA possa tornare con più forza nella sua edizione del 2021, in programma dal 9 al 14 novembre. Dalla sua prima edizione nel 1914, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) è diventata uno dei maggiori punti di incontro nel settore delle due ruote, ricevendo oltre mezzo milione di visitatori nel corso dei quattro giorni di apertura al pubblico. “Non sappiamo cosa ci riservi il prossimo futuro, ma davvero non possiamo più attendere… e proprio per questo motivo, per quel senso di responsabilità nei confronti di tutti i protagonisti di un evento che comporta oltre un anno di lavoro, dobbiamo prendere una decisione senza precedenti: estremamente a malincuore, l’appuntamento con EICMA è posticipato al prossimo anno. Il sogno non finisce qui”.