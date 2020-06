Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 25 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile lungo l’intero litorale tirrenico e adriatico e su tutto il Sud, piogge e temporali sulla fascia alpina e prealpina e lungo l’Appennino centro-settentrionale. Temperature massime stazionarie e che oscilleranno fra 26 e 31 gradi. Dal pomeriggio fenomeni in estensione su tutta la Val Padana, in attenuazione notturna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 33.8 – direzione: Svizzera) coda di 2 km tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 – direzione: Ventimiglia) l‘uscita di Genova Pra’ è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, è stato chiuso il tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina in entrambe le direzioni, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante.

Tra Bologna e Forlì sulla A14 Bologna-Ancona (Km 40 – direzione: Taranto) si segnalano rallentamenti tra Castel San Pietro e Imola per traffico intenso.

All’altezza di Firenze sulla A1 Firenze-Roma (Km 310 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Incisa – Reggello e Firenze sud per traffico intenso. Sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 58 – direzione: Pisa) coda di 4 km tra Capannori e Lucca est per incidente.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 274 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Porto Sant’elpidio e Fermo Porto San Giorgio per riduzione di carreggiata.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 5.6 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Nel Salernitano sulla A30 Caserta-Salerno (Km 50.3 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Salerno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.