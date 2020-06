Danilo Petrucci è ufficialmente un nuovo pilota della KTM, ma un po’ a sorpresa la squadra austriaca ha deciso per il momento di lasciarlo nel Team Tech3.

La notizia era nell’aria da giorni e finalmente oggi è arrivata la definitiva conferma. Danilo Petrucci è stato messo sotto contratto dalla KTM, ma a sorpresa non correrà con la squadra ufficiale bensì con quella clienti del Team Tech3. Certo la squadra francese è dotata di moto ufficiali uguali a quelle del team factory, ma la notizia ha colto comunque tutti in fuorigioco visto che ci si aspettava l’annuncio da parte degli austriaci per la scuderia ufficiale.

A confermare il tutto ci ha pensato Pit Beirer, che ha così affermato: “Siamo felici di accogliere Danilo nella famiglia del Team KTM Tech3. La sua esperienza conta molto e crediamo che possa dare ancora molto in MotoGP“.

La squadra ufficiale dovrebbe essere composta da Brad Binder e Miguel Oliveira. Danilo Petrucci, invece, andrà a fare coppia con il giovanissimo Iker Lecuona, che quest’anno debutterà per la prima volta nella classe regina del Motomondiale.

Excited to share the news with you that we are going to welcome #MotoGP race winner Mr. Danilo Petrucci in our garage from 2021 🙌🏻 🥳#TheFuture #KTM #Tech3 @MotoGP #DP9 #2k21 #Welcome to the #OrangeFamily pic.twitter.com/UgvnWQYts2

— Red Bull KTM Tech3 (@Tech3Racing) June 25, 2020