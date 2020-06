Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 25 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nel tardo pomeriggio si prevedono piogge e temporali al Nord, con fenomeni più intensi sull’alto Adriatico e la fascia alpina centro-orientale. Tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, salvo qualche residuo piovasco tra Umbria e Abruzzo. Le temperature minime resteranno stazionarie e comprese fra 18 e 23 gradi.

Venerdì 26 giugno cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, con temporali sulle Alpi orientali e lungo il segmento appenninico che va dall’Umbria al Casertano. In ogni caso si tratterà di fenomeni di breve durata. Le temperature massime si manterranno stabili fra i 24 e 29 gradi, ma presto l’anticiclone africano porterà le massime a picchi oltre la media stagionale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Rallentamenti sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Rosignano) tra Genova Nervi e Recco e tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori.

Tra Bologna e Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 271 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. In A1 Firenze-Roma (Km 308 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Firenze sud e Incisa – Reggello per veicolo in avaria.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 296 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Grottammare e Pedaso per veicolo in avaria.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli e’ chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 44 – direzione: Salerno) coda di 3 km tra Nocera Pagani e Salerno per lavori in corso.