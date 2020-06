Volkswagen Golf 8 R-Line pronta al debutto sul mercato con un design ancora più grintoso e un motore 1.5 TSI da 150 CV che abbina efficienza e consumi contenuti.

La gamma della nuova Volkswagen Golf 8 si amplia con l’introduzione dell’allestimento ultrasportivo R-Line e del motore turbo a benzina 1.5 TSI EVO ACT da 150 CV, associato al cambio manuale a 6 rapporti. Sarà una berlina dall’aspetto ancora più grintoso e dinamico, sia negli esterni che negli interni

A rendere più muscoloso il design contribuiscono i cerchi in lega leggera da 17 pollici, dettagli a contrasto e minigonne laterali in nero lucido, diffusore posteriore e vetri oscurati. Nell’abitacolo saltano subito all’attenzione toni scuri, sedili contenitivi con appoggiatesta integrati rivestiti in tessuto e microfibra ArtVelours, pomello della leva del cambio in alluminio, volante sportivo rivestito in pelle traforata con comandi multifunzione touch, cuciture in contrasto specifiche, grafiche sportive per il Digital Cockpit, pedaliera e poggiapiedi in acciaio inox spazzolato.

Dotazione di serie, nuovo motore e consumi

Di serie, la Golf 8 R-Line presenta un assetto sportivo abbassato di circa

15 millimetri rispetto alla versione standard, oltre che di sterzo progressivo che contribuisce in misura determinante sul comportamento dinamico della nuova Golf 8 R-Line. Nella dotazione di serie elenchiamo anche fari a LED anteriori e posteriori, Ambient Light interno ed esterno, climatizzatore automatico Climatronic, cruise control adattivo ACC, sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e sistema di protezione predittivo dei pedoni, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, Car2X, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, strumentazione digitale Digital Cockpit da 10,25 pollici con grafiche sportive R-Line, accensione senza chiavi Keyless Go e Driving Profile Selection.

Nella gamma motori entra in listino il nuovo turbo benzina 1.5 TSI EVO ACT da 150 CV, riservato all’allestimento R-Line, che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e 224 km/h di velocità massima. Per quanto concerne i consumi nel ciclo WLTP, la nuova Golf 8 dotata del 1.5 TSI EVO ACT 150 CV fa registrare un consumo medio combinato di 5,6-6,0 litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 127-137 g/km.