Franco Morbidelli ha trascorso una giornata con le auto da rally a Lucca. Dal 2021 potrebbe diventare il nuovo compagno di squadra di Valentino Rossi.

Franco Morbidelli e altri ragazzi dell’Academy VR46 hanno partecipato ad una giornata dimostrativa con le auto da rally in compagnia di Dani Sordo in provincia di Lucca. Un modo divertente per intervallare gli allenamenti in vista della prossima stagione MotoGP ormai alle porte.

Dopo una lunga quarantena si ritorna finalmente alle corse, anche se il lockdown non è stato un periodo totalmente da archiviare. Il pilota del team Petronas ne ha approfittato per trascorrere più tempo con la sua dolce metà e sbrigare faccende di casa, cose che solitamente non riesce a fare in pieno per via degli impegni professionali. “C’è tanta voglia di ricominciare, nei test era andata bene per me, soprattutto in Qatar. Adesso è importante ripartire da dove abbiamo lasciato e provare a sviluppare tutte le cose da dove le avevamo lasciate – ha detto Franco Morbidelli ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. E’ stato un periodo triste per tutti, però ho provato a godermelo al massimo restando più vicino agli effetti, per dedicarti alla casa. Tutte cose che non mi era mai capitato di fare, una nuova esperienza anche questa. Un periodo con un velo di tristezza, ma sembra che sia passato e adesso è importante ricominciare con l’energia giusta accumulata nel lockdown“.

Franco Morbidelli ancora non ha ufficializzato il rinnovo ma è solo questione di dettagli. La sua permanenza nel team satellite Yamaha Petronas SRT sembra scontato. Al suo fianco dalla stagione 2021 potrebbe ritrovare il suo amico e maestro Valentino Rossi, con cui condividerà il box prima del suo addio alle corse. Un piccolo sogno che diventa realtà. “Sono contento, mi trovo molto bene con Petronas, c’è un bel rapporto con tutti. Non sembra un team clienti, il livello di professionalità è molto alto, mi trovo bene e spero di rinnovare il più presto possibile. Se così fosse sarebbe una bellissima storia. Ho cominciato da piccolino e sono arrivato fino a qui grazie a Valentino Rossi. Sarebbe una storia fantastica se si avvererà, lo vedremo nei prossimi giorni o mesi. A me fa solo piacere“.