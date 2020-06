Un’altra soluzione tecnica innovativa debutta sulla Ducati nei test MotoGP a Misano Adriatico: la pinza dei freni Brembo semicarenata in stile Formula 1

I box e le officine delle scuderie di MotoGP saranno anche rimasti fermi, negli ultimi mesi di quarantena, ma il cervello di Gigi Dall’Igna certamente no. E così, persino in questo periodo di stop, il genio tecnico del direttore generale di Ducati Corse ha avuto modo di partorire qualche inedita soluzione delle sue, che ha debuttato sulla Desmosedici negli ultimi giorni di test sul circuito di Misano Adriatico.

Il collaudatore Michele Pirro ha, per esempio, portato al debutto un nuovo telaio che ha dato riscontri molto promettenti, ma soprattutto dei nuovi freni anteriori. Dopo gli steli delle forcelle carenati, ieri si sono visti le nuove pinze con il “calorifero”, ovvero dotati di una semicarenatura inferiore di cerchio e dischi. Questo disegno è stato pensato per smaltire più efficacemente e rapidamente il calore, come avviene con i cugini della Formula 1, ma anche per incanalare i flussi aerodinamici e generare più carico. Un po’ come accade con il famigerato “cucchiaio” al posteriore.

And, finally! 😎 Today @PirroRider was back in the saddle of the Ducati Desmosedici GP20 for Day 1 of a private test at @circuitomisano ✊Did you miss it as much as we did?#ForzaDucati pic.twitter.com/PhnXBsdHK2

— Ducati Corse (@ducaticorse) June 23, 2020