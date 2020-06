Valentino Rossi ha voluto raccontare gli attimi antecedenti alla gara, quando in griglia cerca di chiudersi in una bolla per concentrarsi.

Valentino Rossi corre da più di 20 anni nel Motomondiale, ma ci sono momenti e sensazioni che vengono vissute ogni volta come quelle di un rookie. Uno dei momenti chiave per ogni pilota è sicuramente dettato dai minuti che precedono la gara. Quando tutti sono seduti sulle proprio moto ad attendere il via contornati da tecnici e giornalisti.

Quello è sicuramente un momento molto particolare, dove quasi tutti i piloti cerca di entrare in una sorta di bolla d’aria ed estraniarsi dal mondo prima di tirare giù la visiera e correre a più di 300 Km/h. Una situazione che nonostante i tanti anni di esperienza non muta per il Dottore che ogni volta ripete sempre lo stesso identico rito di accovacciarsi accanto alla moto e parlarle.

Valentino Rossi: “Quella è una scarica di adrenalina positiva”

Come riportato da “DAZN”, Valentino Rossi ha così raccontato di quei momenti di tensione che precedono puntualmente ogni Gran Premio: “Quando sei sulla griglia di partenza c’è grande tensione, concentrazione ed eccitazione. Quella però è una scarica di adrenalina positiva. In un certo senso quello è un momento molto brutto perché non ti senti bene, non sei calmo”.

Infine il rider di Tavullia ha così concluso: “Io però sono convinto che quando non lo vivi quel momento poi ti manca. Naturalmente c’è un po’ di paura di sbagliare o fare qualcosa di pericoloso. Però allo stesso tempo è tutto molto eccitante. Alla fine corriamo per quello che proviamo in quel momento”.

Antonio Russo