Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 24 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Addensamenti in transito sulla fascia appenninica, dove saranno presenti dei piovaschi in alta Toscana, e sulle Alpi orientali, con possibili fenomeni transitori. Le temperature massime subiranno un lieve rialzo e oscilleranno fra 27 e 32 gradi. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni settentrionali.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

All’altezza di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo di Pero e Cormano e tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A8 Milano-Varese (Km 20 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Busto Arsizio e Origgio Ovest per incidente.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 32.35 – direzione: Ventimiglia) coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori in corso.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 5.6 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM. Incidente sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti per incidente.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli e’ chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

A Napoli sulla Tangenziale (direzione: Pozzuoli) coda tra Capodichino e Capodimonte per veicolo in avaria. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 50 – direzione: Napoli) traffico Rrallentato tra Salerno e Vietri sul Mare per lavori in corso.