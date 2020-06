Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 24 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, addensamenti in transito sull’Appennino umbro e il Salento. Cieli da poco a molto nuvolosi al Nord, con fenomeni anche di carattere temporalesco sulle Alpi orientali e l’Emilia Romagna. Temperature minime stabili o in locale rialzo e oscilleranno fra 18 e 23 gradi.

Giovedì 25 giugno temporali sparsi su Alpi centrali e orientali, in estensione pomeridiana anche sulla Val Padana. Tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, con qualche temporale sulle zone interne dell’Abruzzo e Calabria jonica. Temperature massime in rialzo al Centro Italia, stabili altrove, comprese fra 28 e 33 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A8 Milano-Varese (Km 5.6 – direzione: Varese) coda in entrata alla barriera di Milano Nord per veicolo in fiamme.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Rosignano) coda di 4 km tra Recco e Rapallo e tra Genova Nervi e Recco per lavori in corso.

A Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 27 – direzione: Bologna) traffico rallentato tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro per incendio.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 298 – direzione: Milano) coda tra Firenze sud e Firenze Impruneta per incidente.

Tra Ancona e Pescara sulla A14 Ancona-Pescara (Km 280 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Pedaso e Porto Sant’Elpidio per riduzione di carreggiata, coda di 3 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord.

All’altezza della Capitale sulla A12 Roma-Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri, è stato riaperto il tratto in direzione Civitavecchia mentre rimane chiuso verso Roma per le operazioni di spegnimento di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 35.

A Salerno Nord sulla A30 Caserta-Salerno (Km 44.5 – direzione: Salerno) coda di 3 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori in corso.