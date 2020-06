Il figlio di Alex Zanardi ha deciso di pubblicare un messaggio davvero struggente all’indirizzo del padre sul proprio profilo Instagram.

Tutta Italia è con il fiato sospeso in attesa di poter ricevere notizie positive da Siena, dove al momento Alex Zanardi lotta ancora per la propria vita. Il pilota bolognese, è da 5 notti nella terapia intensiva dell’ospedale senese. Le note positive però per ora sono scandite proprio dal tempo che passa senza ulteriori complicazioni.

Alex Zanardi, infatti, sta rispondendo bene alle cure dei medici e durante la prossima settimana potrebbe anche essere risvegliato dal coma farmacologico in cui versa praticamente da quando è arrivato in ospedale.

Il messaggio di Niccolò

C’è naturalmente ancora grande preoccupazione. Zanardi, anche se al momento non è in pericolo di vita, versa ancora in condizioni gravi. Inoltre c’è il problema dei danni neurologici subiti. Al momento non sappiamo che problemi potrebbe avere Alex al risveglio. Tra le altre cose si è parlato anche della possibilità che possa perdere in parte o totalmente la vista.

Intanto però il figlio Niccolò commuove il web con un bel messaggio sui social. Il piccolo di casa Zanardi ha postato una foto dove tiene la mano del padre, lo scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”. La speranza di tutti noi è di ritrovare presto il sorriso del driver emiliano. Forza Alex, non vediamo l’ora di rivederti.

Antonio Russo