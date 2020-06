In questo video vediamo un uomo che ha appena acquistato una Kia Carnival nuova di zecca dal concessionario; ma la felicità dura poco.



Acquistare un’auto nuova e uscire dalla concessionaria è un’esperienza entusiasmante. Purtroppo per questa persona, la sensazione di felicità è durata poco e si è rapidamente trasformata in terrore. Probabilmente anche un pizzico di imbarazzo.

Il video si apre con la consegna da parte del proprietario di una nuova Kia Carnival. Il minivan è all’interno dello showroom, e si può anche vedere la plastica che ricopre ancora i sedili. Un sacco di persone sono in piedi intorno a testimoniare la consegna al compratore.

Il proprietario inizia ad uscire dallo showroom, ma qualcosa va storto. Il furgone si sposta in avanti di scatto e sbatte contro un muro. La collisione è già abbastanza grave da far scoppiare gli airbag. Dopo di che, l’autista rimane seduto nel veicolo per un po’ di tempo. Si muove, ma appare comprensibilmente frastornato. Deve essere molto disorientante passare dall’ebbrezza di prendere in consegna un nuovo veicolo alla distruzione dello stesso nel giro di pochi secondi. Nonostante la presenza di molte persone nelle immediate vicinanze, nessuno si precipita in aiuto dell’autista.

La vista all’interno della cabina è uno spettacolo triste. L’interno appare immacolato fino a quando la macchina fotografica non si apre sugli airbag aperti.

I danni all’esterno sono spaventosi. Il cofano è schiacciato e la fascia inferiore è piegata notevolmente verso l’interno. Anche gli specchietti sono fuori posto. La pozzanghera di liquido sotto il Carnival sembra essere un liquido refrigerante, il che suggerisce che la distruzione è qualcosa di più di un semplice aspetto estetico.

A giudicare dall’entità dei danni, speriamo che si tratti solo di una breve gita al centro di assistenza del concessionario, perché il minivan non sembra pronto ad affrontare la strada.