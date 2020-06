Andrea Dovizioso si diverte con gli sport acquatici. Nel week-end correrà una gara di Motocross regionale a Faenza, insieme a Danilo Petrucci e Lory Baldassarri.

Mentre gli assi della MotoGP di KTM e Aprilia e i collaudatori Michele Pirro (Ducati) e Sylvain Guintoli (Suzuki) svolgono il loro test a Misano, Andrea Dovizioso si gode un po’ di relax al mare. La trattativa con Ducati è ferma al palo in attesa che si sblocchi e c’è l’impressione che la firma, se ci sarà, non arriverà prima del GP di Jerez.

Intanto il tre volte vicecampione del mondo si gode qualche giorno di relax: “L’estate è arrivata e con essa il primo allenamento di moto d’acqua della stagione”, ha dichiarato il forlivese attraverso i suoi canali social. Come da regolamento non può girare con la MotoGP in questa tre giorni di test privati a Misano, ad eccezione di Aprilia e KTM che possono beneficiare delle concessioni regolamentari. La Ducati deve quindi accontentarsi di lavorare con il collaudatore Michele Pirro a Misano martedì e mercoledì, al lavoro sull’evoluzione della Desmosedici GP.

Domenica prossima, Dovi avrà la prima gara della stagione a Faenza, in Emilia Romagna, partecipando al primo round del campionato regionale di motocross. Di recente ha completato le pertinenti unità di allenamento a Faenza insieme al suo compagno di squadra Danilo Petrucci e al pilota della Moto2 Lorenzo Baldassarri. Ducati gli ha fatto questa gentile concessione, magari per provare ad addolcire le sue richieste nelle trattative. Andrea Dovi ha tenuto l’ultima volta una gara di motocross a dicembre 2019. Tornato a Rivarolo, anche “Petrux” ha dato il via all’evento benefico “MX for Love”.