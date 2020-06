Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 23 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato al Nord e al Centro, salvo qualche piovasco di passaggio sull’Appennino toscano. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, ad eccezione di piogge transitorie sulla Calabria settentrionale. L’alta pressione porta ad un aumento delle temperature che oscilleranno fra 27 e 32 gradi, di poco inferiori sul litorale adriatico e Calabria jonica.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

In Liguria sulla A6 Torino-Savona (Km 121.7 – direzione: Savona) coda tra Altare e Bivio A6/A10 Savona per veicolo in avaria. Sulla A10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Albisola e la complanare di Savona in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in fiamme al Km 40. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code in entrambe le direzioni. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori in corso.

All’altezza di Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 157.6 – direzione: Milano) coda in uscita a Modena Nord provenendo da Bologna per traffico intenso. Coda tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena.

In Abruzzo sulla A24 Roma-Teramo (Km 106.773 – entrambe le direzioni) coda in uscita a L’aquila est per veicolo in avaria. Uscita consigliata provenendo da Teramo: L’aquila Ovest. Uscita consigliata provenendo da Roma: L’aquila Ovest.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Salerno Nord sulla A3 Napoli-Salerno (Km 43 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.