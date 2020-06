Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 23 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Piovaschi residui sulla Calabria jonica in assorbimento pomeridiano. Addensamenti in transito lungo la fascia alpina e il basso Tirreno ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature minime resteranno stazionarie e comprese fra 17 e 22 gradi.

Mercoledì 24 giugno sarà una giornata di sole e caldo, soprattutto al Centro e al Nord, salvo qualche fenomeno di passaggio sulle Alpi friulane e l’Appennino toscano. Temperature massime in lieve e locale aumento, comprese fra 27 e 31 gradi. Il caldo si avvertirà maggiormente nelle città settentrionali, dove si toccheranno punte fino a 34 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Alle porte di Milano sulla A4 Milano-Brescia (Km 142 – direzione: Trieste) traffico rallentato tra Monza e Bivio A4/Raccordo Tang. est MI per materiali dispersi.

A Nord di Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 115 – direzione: Genova) coda tra Busalla e Genova Bolzaneto per veicolo in avaria. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Ventimiglia) coda di 9 km tra Arenzano e Bivio A10/Inizio Complanare Savona.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 294 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Firenze Scandicci e Firenze sud per veicolo in avaria.

Sulla A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Nel Salernitano sulla A30 Caserta-Salerno (Km 45.5 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Castel San Giorgio e Salerno per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.