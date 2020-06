Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 22 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, nuvole in transito sulla costa del Lazio, ma senza fenomeni da segnalare. Cieli da poco a molto nuvolosi al Sud, con possibili piogge tra Cilento, Basilicata e Calabria jonica e sulla Sicilia orientale. Temperature massime in rialzo al Nord e comprese tra 26 e 31 gradi, stabili o in lieve calo al Sud, comprese tra 24 e 28 gradi. Nel pomeriggio la situazione meteo non subirà cambiamenti sostanziali.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Rallentamenti a Nord di Milano sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 33.8 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) coda di 7 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 6 – direzione: Ventimiglia) l‘uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

In A14 Bologna-Ancona (Km 4.8 – direzione: Taranto) coda tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro per traffico intenso.

Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Tra Ancona e Pescara in A14 Ancona-Pescara (Km 280.8 – direzione: Ancona) rallentamenti per lavori in corso tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio. In Abruzzo sulla A24 Roma-Teramo si segnala vento Forte tra L’aquila Ovest e Assergi.

Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.