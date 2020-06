BMW farà un test in patria in vista della ripartenza del campionato mondiale Superbike 2020. Invece, Ducati e Kawasaki gireranno a Misano.

Non ci sarà il team BMW Motorrad WorldSBK nei giorni di test previsti questa settimana a Misano. Presso il circuito romagnolo il 24 e 25 giugno saranno presenti la squadra ufficiale Kawasaki e anche i vari team Ducati.

BMW ha deciso di fare due giornate di test la prossima settimana al al Lausitzring. Lo rivelano i colleghi di Speedweek. Non sapendo a quali restrizioni andrebbero incontro venendo in Italia o in Spagna, la casa tedesca ha preferito lavorare in Germania.

Marco Bongers, direttore BMW Motorsport, ha spiegato che le aree di intervento sulla S 1000 RR sono state individuate e pone l’accento sull’elettronica: “I nostri tecnici hanno svolto un gran lavoro in galleria del vento, sperimentando anche radiatori di superficie maggiorata. I nostri esperti di calcolo hanno anche studiato in profondità su quali aree necessitiamo di intervenire più a fondo, anche in ottica 2021. Ma il lavoro da cui ci aspettiamo maggiori progressi è l’elettronica”.

In BMW devono riuscire a migliorare anche a livello di motore e di consumo delle gomme. Sono aspetti sui quali la concorrenza è in vantaggio, ma il team tedesco ha le risorse per fare i progressi necessari.

Misano, i partecipanti al test 23–25 Giugno:

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Barni Ducati: Leon Camier

Go Eleven Ducati: Michael Rinaldi

Brixx Ducati: Sylvain Barrier

Motocorsa Ducati: Leandro Mercado

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes

Barcellona, i partecipanti al test dell’8-9 luglio:

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Honda: Alvaro Bautista, Leon Haslam

Pata Yamaha: Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu

Barni Ducati: Leon Camier

Outdo Pedercini Kawasaki: Sandro Cortese

Orelac Kawasaki: Maximilian Scheib

GRT Yamaha: Garrett Gerloff, Federico Caricasulo