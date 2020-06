In questo video ripercorreremo le tappe che hanno portato la Porsche Boxster e la Cayman da secondi violini a ballerine di prima fila.

La Porsche Cayman e la Boxster sono i fratelli minori a motore centrale della più grande e costosa Porsche 911.

La Boxster e la Cayman hanno trascorso la maggior parte del loro tempo vivendo all’ombra del fratello maggiore 911, tuttavia, queste auto sono state una parte fondamentale del successo e della sopravvivenza del marchio Porsche.

Oggi assistiamo a una breve lezione di storia per gentile concessione di Cars Evolution, un canale YouTube che è dedicato a mostrare l’evoluzione delle nostre auto preferite.

La Porsche Boxster ha debuttato nel 1996 e ha inaugurato una nuova era per il marchio Porsche. Questa cabriolet raffreddata ad acqua è stata costruita per rendere omaggio alla classica 356 Roadster degli anni Sessanta e offrire ai piloti un preciso bilanciamento della maneggevolezza. Potente con un motore da 2,5 litri a 6 cilindri piatti, la Boxster originale non era un’auto veloce, ma una grande piattaforma per i modelli più performanti del futuro.

Nel tempo la Boxster è cresciuta in dimensioni e capacità e nel 2006 è nata la Cayman.

La Cayman era la versione coupé della Boxster e permetteva alla Porsche di soddisfare un numero ancora maggiore di clienti con la stessa piattaforma.

Molti appassionati di Porsche hanno un rapporto tumultuoso con la Boxster e la Cayman e ritengono che la 911 sia l’unica Porsche che conta. La Porsche sembrava sentirsi allo stesso modo riguardo alla Boxster e alla Cayman, lasciando sempre un po’ di prestazioni sul tavolo per proteggere la credibilità delle prestazioni della 911.

Tutto questo è cambiato con la Porsche Cayman GT4, che ha debuttato nel 2016. Questa Cayman ad alta potenza è caratterizzata da un’aerodinamica reale e da parti per la 911 GT3 ad alte prestazioni per creare la Porsche a motore centrale per eccellenza.

Oggi la Boxster e la Cayman continuano a crescere e ad evolversi nella loro offerta unica, accanto alla più grande e potente 911. Molti appassionati di Porsche hanno trovato spazio nei loro garage per possedere sia la 911 che la Boxster o la Cayman, mentre le Boxster e le Cayman usate sono anche un ottimo modo per affacciarsi al marchio Porsche per la prima volta.