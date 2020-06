Grave caso di razzismo all’interno della NASCAR con Bubba Wallace che si è ritrovato un cappio appeso nel proprio box il giorno della gara.

Dicevano che saremmo usciti fuori da questo virus migliorati, invece, sembra proprio che ne siamo usciti peggiorati. In questi ultimi giorni, infatti, stiamo assistendo ad atti di razzismo ignobili in maniera sempre più frequente. L’ombra di questa malattia che contraddistingue gli ignoranti sembra essere penetrata anche all’interno della NASCAR.

In questi giorni, infatti, la categoria aveva preso una decisione importante: ovvero la rimozione di bandiere confederate in pista che potevano richiamare alla storia schiavista di alcuni stati. Insomma la NASCAR aveva deciso di schierarsi completamente contro il razzismo.

La nuova direzione presa dalla categoria però non sarà piaciuta a qualcuno. L’unico pilota di colore presente nella NASCAR: Darrell Bubba Wallace si è ritrovato, infatti, un cappio penzolante all’interno del box nel giorno della gara al Talladega Superspeedway, in pieno Alabama.

There is only 1 driver from an African American background at the top level of our sport..I am the 1. You’re not gonna stop hearing about “the black driver” for years. Embrace it, accept it and enjoy the journey..

— Bubba Wallace (@BubbaWallace) November 8, 2017