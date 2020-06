Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 22 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, cieli nuvolosi al Sud con qualche piovasco localizzato sulla Calabria tirrenica e la Sila. Le temperature minime restano stabili e comprese fra 17 e 22 gradi, ma nelle ore successive l’anticiclone africano esploderà in tutto il suo vigore.

Martedì 23 giugno sarà una giornata soleggiata quasi ovunque, salvo brevi piogge di passaggio sull’Appennino toscano e la Calabria jonica. Nuvole in transito sul basso Tirrenico, con massime in aumento e che oscilleranno fra 26 e 31 gradi, ma in molte città, soprattutto della Val padana, la temperatura percepita sarà superiore.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

All’altezza di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) coda tra Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni per veicolo in avaria. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 19 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Lodi e Bivio A1/A58 per incidente.

In Liguria si segnalano 2 km di coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori in corso. L’uscita di Genova Pra’ è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano.

Tra Imola e Forlì rallentamenti sulla A14 Bologna-Ancona (Km 72 – direzione: Bologna) tra Forlì e Faenza per incendio.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 278 – direzione: Milano) coda di 5 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. Sulla A1 Firenze-Roma (Km 306 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Firenze sud e Incisa – Reggello per traffico intenso.

A Sud di Ancona sulla A14 Bologna – Taranto tra Ancona sud e Loreto verso Pescara il traffico è bloccato con 2 km di coda, per l’atterraggio dell’elisoccorso, a seguito dello sbandamento di un camion al km 232. A Nord di Pescara coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto per veicolo in avaria.