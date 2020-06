In questo video vedremo i modelli di punta di Audi e Mercedes sfidarsi in una gara di accelerazione senza precedenti.



La nuova Audi RS7 è una delle più recenti quattro porte ad alta potenza provenienti da Ingolstadt e destinata ad essere apprezzata dagli acquirenti di auto di tutto il mondo.

Il V8 biturbo da 4,0 litri che spinge questo mostro è dotato di una potenza di picco di 591 cavalli e 800 Newton-metri, inviati a tutte e quattro le ruote tramite la Quattro dell’Audi.

Da notare che la RS7 Sportback è la più potente Audi A7 ad oggi.

Ma la RS7 non è senza un degno avversario. Nel video faremo la conoscenza anche della Mercedes-AMG GT63 S. La coupé a quattro porte, anch’essa spinta da un motore V8 biturbo da 4,0 litri, codificato AMG M177, eroga 630 CV e 900 Nm di coppia.

Con questi numeri, è ovvio che l’Audi RS7 Sportback e la AMG GT63 S si equivalgano – anche se il modello di Stoccarda ha un po’ di vantaggio. E’ importante notare, comunque, che la Mercedes è un po’ più pesante dell’Audi, con quest’ultima che ha un vantaggio di peso di 55 chilogrammi.

Inoltre, la Mercedes è più costosa dell’Audi. Molto più costosa, ad essere onesti, ma ormai dovreste saperlo.

Come al solito, carwow ha messo le mani su entrambe le auto per la sua gara di accelerazione settimanale. Quale pensi che abbia vinto in questa gara? Guardate il video in calce a questa pagina per scoprirlo.