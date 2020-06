In questo video vedremo una Mercedes-AMG A45 S sfidare in una gara d’accelerazione un’Audi RS Avant. Chi vincerà?

L’Audi RS3 sarebbe il concorrente naturale della Mercedes-AMG A45 S in una gara di accelerazione, ma questo video mette l’AMG in una sfida senza pari contro un’Audi RS4 Avant leggermente modificata. I risultati sono affascinanti.

Questa RS4 Avant proviene da Milltek e confeziona lo scarico posteriore turbo dell’azienda. Questo modello pre-refresh monta un V6 twin-turbo da 2,9 litri che produce 450 cavalli e 600 Newton-metri di coppia dalla fabbrica. Presumibilmente, lo scarico aftermarket sblocca un po’ di potenza in più.

L’A45 S è di serie, il che significa che il suo motore turbo da 2.0 L a quattro cilindri fornisce una potenza di 416 CV e 500 Nm. Come la RS4, la Mercedes utilizza una trazione integrale.

Con i numeri a disposizione, la corsa può iniziare. La prima corsa è con entrambi i veicoli in modalità automatica. Il pilota della RS4 sembra saltare la partenza, ma non importa. La A45 S si allontana e l’Audi non ha alcuna possibilità di riprenderla.

Poi c’è una corsa in cui l’Audi parte in modo corretto. Purtroppo, però, la partenza migliore non aiuta molto il modello dei quattro anelli. Questa volta resiste più a lungo, ma alla fine la Mercedes prende il comando.

Infine, c’è un’ultima corsa che dovrebbe pareggiare il campo di gioco perché elimina il vantaggio del sistema launch control. Tuttavia, la A45 S è ancora in vantaggio alla fine della corsa.

Le prestazioni della Mercedes sono impressionanti se si considera che l’A45 ha meno potenza e coppia rispetto all’Audi. Ma adesso godetevi il video: