La vita di Enzo Ferrari potrebbe presto diventare un film. Michael Mann, infatti, sembra intenzionato a riproporre il suo vecchio progetto.

Enzo Ferrari ha avuto una vita da film e il cinema non poteva restare indifferente dinanzi a un personaggio di questo spessore. In passato abbiamo già visto una pellicola realizzata per la tv con protagonista Sergio Castellitto nei panni del Drake, ma ora a rincorrere il patron del marchio più potente del mondo ci sarebbe Hollywood.

Si tratta d un progetto vecchio del 2015, che doveva vedere Christian Bale ad impersonare Enzo Ferrari. All’epoca per vicissitudini varie la cosa saltò, ma oggi il tutto potrebbe riproporsi. Dopo il recente e pluri-premiato Le Mans ’66 – Ford vs Ferrari, Michael Mann avrebbe deciso di riprendere in mano il progetto e cominciarci a lavorare.

Il Festival di Cannes per la presentazione del film

Secondo quanto riportato da “Motorsport.com”, il famosissimo regista americano avrebbe già allertato Hugh Jackman per recitare nel ruolo proprio di Enzo Ferrari. L’attore, famoso al pubblico per il ruolo di Wolverine nella saga X-Men, a quanto pare avrebbe già dato la propria disponibilità per un film che si preannuncia molto ambizioso. La trama dovrebbe svolgersi intorno agli ’50 e dovrebbe essere ispirata al libro di Brock Yates intitolato: Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine.

Michael Mann in merito a questo film avrebbe così dichiarato a Deadline: “Il potere di questo film sta nella vita e nella carica di emozioni che vengono trasmesse dalle persone coinvolte. C’è poi il potere esplosivo delle corse. C’è qualcosa di davvero incredibile ed è per questo che la storia di Ferrari è rimasta con me per tutti questi anni”. Insomma a quanto pare il Drake è pronto a sbarcare sul grande schermo con un film che potrebbe essere un colossal. Il noto regista presenterà il progetto agli organizzatori del Festival di Cannes in un incontro online nei prossimi giorni.

Antonio Russo