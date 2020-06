L’ex pilota di Formula 1 Mark Webber non ha dubbi: l’unico pilota a poter sfidare Lewis Hamilton e la Mercedes è Max Verstappen con la Red Bull

L’ex pilota di Formula 1 Mark Webber non ha dubbi: il campionato del mondo 2020 vivrà su una lotta a due. “In realtà, se lo giocheranno Max Verstappen e Lewis Hamilton”, afferma l’australiano ai microfoni del canale televisivo specializzato olandese Ziggo Sport.

Sarà proprio il giovane figlio d’arte l’unico a poter raggiungere il livello dell’iridato in carica della Mercedes, secondo Webber. Alla faccia di Charles Leclerc: “Non vedo nessun altro che possa rappresentare una reale minaccia, nemmeno la Ferrari”, prosegue Mark. “E nessun altro può sfidare Lewis se non Max”.

Verstappen e la Red Bull contro Hamilton e la Mercedes

Una bella investitura di anti Hamilton designato, dunque, quella che riceve Max Verstappen. Dalle mani, oltretutto, di un ex pilota che conosce bene la sua Red Bull, avendoci corso come compagno di squadra di Sebastian Vettel negli anni in cui il tedesco vinse i suoi quattro campionati del mondo.

E proprio sulla base della sua conoscenza della squadra di Milton Keynes, il 43enne Webber si sente di affermare che il team inglese è ormai maturo per poter sconfiggere la corazzata anglo-tedesca della Freccia d’argento. “Sì, credo molto nel modo in cui la Red Bull opera come squadra e nel loro reparto aerodinamico”, procede. “L’unico dubbio è sui motori Honda, se saranno in grado di raggiungere il livello della Mercedes. I motori Mercedes sono probabilmente ancora più forti, e questo permette loro di utilizzare alettoni più grandi e rendere la vita più semplice ai piloti”.

A chiarire questi ultimi dubbi residui sui propulsori giapponesi potrà essere solo il verdetto della pista, che inizierà ad arrivare tra due settimane, con il Gran Premio inaugurale in programma proprio a casa della Red Bull, sul circuito austriaco dello Spielberg. Ma intanto il guanto di sfida a Lewis Hamilton e alla sua Mercedes è già lanciato…

