In questo video ci troviamo a Maranello e un interessante modello prototipo si aggira per le strade… che sia la nuova variante della Ferrari 812 Superfast?



812 GTO e 812 VS – questi sono un paio di nomi che potrebbero essere usati per la variante “hardcore” della Superfast.

Il primo non ha bisogno di presentazioni perché Gran Turismo Omologato è stato reso famoso dall’iconica 250 GTO a metà degli anni Sessanta prima di essere riutilizzato circa 20 anni dopo per la 288 GTO e circa un decennio fa per la 599 GTO.

Come per l’altro soprannome, VS sta per “versione speciale“. La Ferrari l’ha utilizzata in passato anche per vetture come la 375 MM Berlinetta Speciale, la 348 Speciale, la 458 MM Speciale e altre. Non si sa per il momento quale delle due verrà utilizzata, a meno che la Ferrari non scelga qualcosa di completamente diverso. Speriamo che non sia ‘La Superfast‘.

Ci sono nuove prove che dimostrano che la 812 Superfast diventerà, beh… più veloce. Filmata vicino alla sede centrale della Ferrari a Maranello, questo minaccioso prototipo nero aveva un diffusore posteriore più robusto. Anche il rumore della vettura era un po’ diverso, sia per il motore modificato, sia per le più severe normative sulle emissioni applicabili in Europa.

Un filtro antiparticolato per la benzina è probabilmente previsto per la 812, e dovrebbe essere la stessa storia con tutti i Cavallini Rampanti venduti nel Vecchio Continente. Anche se agli appassionati di certo non piacerà la piaga che si sta propagando, dovremmo tutti essere grati che la Ferrari abbia trovato un modo per tenere in vita il V12. Stanno diventando una razza in via d’estinzione, considerando che la BMW dovrebbe tagliare la M760i con la prossima generazione della Serie 7, mentre la Mercedes lo utilizzerà solo sui modelli della Classe S Maybach.

Altri marchi che offrono ancora un V12 sono Bentley, Rolls-Royce Aston Martin, Pagani e Lamborghini. Con la tendenza al ridimensionamento in pieno svolgimento, la lista potrebbe accorciarsi negli anni a venire.

Non solo siamo lieti che la Ferrari mantenga in vita il V12, ma il 6,5 litri aspirato naturalmente sarà probabilmente modificato per erogare più dei 800 CV e 718 Nm che offre nella 812 Superfast. Sostenuto da una possibile perdita di peso, la nuova 812 GTO / VS dovrebbe essere un razzo assoluto, non che il modello standard sia lento…

Il coupé sarà presumibilmente completato da una versione cabrio che rappresenta una derivata aggiornata della 812 GTS 812 presente nel video in calce.

La Ferrari non ha nemmeno riconosciuto l’esistenza della vettura, quindi non sappiamo quando sarà rivelata. Per quel che vale, due debutti sono stati confermati per il 2020. Uno potrebbe essere la SF90 Stradale Spider, mentre l’altro potrebbe essere questa piccante Superfast.