L’incidente in handbike che ha visto coinvolto venerdì scorso Zanardi ha dato adito a commenti di ogni genere e sciacallaggi.

Trattandosi di un personaggio noto,in molti si sono sentiti in dovere di esprimere una propria opinione sui fatti. In realtà, cosa sia successo veramente nel pomeriggio del 19 giugno lungo la statale 146 nel comune di Pienza resta ancora tutto da verificare. Tante le versioni contrastanti e altrettante le omissioni. Di certo c’è, che al momento Alex Zanardi si trova ancora in coma farmacologico ma in condizioni stabili dopo la terza notte di ricovero all’ospedale Le Scotte di Siena.

Per il resto fanno discutere le affermazioni deplorevoli di tale Dj Aniceto che sulla rete ha voluto dire la sua sul terribile crash del pilota bolognese contro un camion.

“Se non era una gara sportiva mi dispiace dirlo ma… se l’è cercata”, il suo cinguettio sibillino che ovviamente non è riuscito a passare indenne dalla gogna degli utenti del web, adirati per un’uscita pubblica priva di tatto, in un momento tanto delicato.

Le scuse non placano l’ira

Purtroppo per il salernitano che ha cercato di riparare il danno domandando formalmente venia via Adnkronos la pezza è stata peggiore del buco avendo scatenato ulteriori malanimi.

“Ho capito che ho fatto una grande str***a a scrivere quel tweet, chiedo davvero scusa a tutti. Sono veramente dispiaciuto, me ne sono subito pentito, ho cercato di cancellarlo, ma è stato inutile, purtroppo ho visto che molti lo avevano già fotografato”, le sue parole.

“Io sono una persona che lancia spesso provocazioni e siccome lì per lì mi sono arrabbiato pensando che si trattasse di una manifestazione amatoriale, ho pensato a quest’uomo che va sempre oltre ogni limite e mi sono chiesto il perché”, ha aggiunto definendo il 53enne un “genio che aiuta i disabili”.

“Sono un suo grandissimo ammiratore e adesso provo un grande dolore. Non vedo l’ora di sapere che si salverà”, ha chiosato cercando di correggere il tiro. Sarà stato un tentativo di farsi pubblicità cavalcando l’onda di una news altisonante?

Chiara Rainis