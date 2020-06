La nuova Cupra Ateca 2020 risponde alle richieste sempre più esigenti del pubblico. Il motore 2.0 TSI garantisce efficienza e dinamicità.

La nuova CUPRA Ateca 2020 si inserisce nel segmento dei SUV compatti capaci di offrire una guidabilità tipica di una vettura tradizionale ad alte prestazioni, perfetta per chi vuole conciliare l’offroad con la versatilità di tutti i giorni. Il cuore pulsante è un prestante 2.0 TSI incredibilmente potente capace di erogare 300 CV e 400 Nm di coppia, che gli consentono di raggiungere una velocità massima di 247 km/h e di passare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi.

A rendere straordinario ed unico nel suo genere questo SUV è il rapporto tra propulsore e telaio, che ne assicura le prestazioni dinamiche attese dai clienti e che contraddistinguono la vettura. La massima agilità è garantita dallo sterzo progressivo e l’acceleratore reattivo, la regolazione adattiva dell’assetto (DCC), che apporta modifiche alla taratura nel giro di pochi millisecondi.

Grazie a sei diversi profili di guida, il SUV si adatta sia alla natura specifica del viaggio sia alle preferenze di chi è al volante. Vi è la possibilità di scegliere tra le sei modalità Normal, Sport, CUPRA, Individual, Snow oppure Off-road. Mentre il telaio offre una straordinaria sicurezza, i freni Brembo fanno sì che la dinamica di marcia sia intuitiva sia all’ingresso, sia all’uscita delle curve e assicurano ottime prestazioni tanto in fase di accelerazione, quanto in quella di arresto.

Connettività e sicurezza del nuovo SUV

Ottimo anche il livello di connettività della nuova Cupra Ateca: al centro il Digital Cockpit, che unisce il sistema di infotainment e una strumentazione da 10,25” ad alta risoluzione. Il sistema di infotainment da 9,2” offre la navigazione e i comandi vocali spontanei per semplificare l’interazione dell’utente. Per migliorare la vita a bordo, la nuova Cupra Ateca include anche connettori USB di tipo C illuminati, facilitando l’inserimento, il collegamento e la ricarica dei propri dispositivi senza problemi. Si può interagire con i dispositivi attraverso comando vocale. L’eSIM integrata rende disponibile il servizio eCall, che in caso di incidente contatta direttamente i servizi di emergenza, aumentando ulteriormente il grado di sicurezza della vettura.

La nuova CUPRA Ateca 2020 è stata ideata anche per garantire il massimo della sicurezza, fornendo una gamma di nuovi sistemi di assistenza alla guida avanzati (ADAS) che pochi competitor possiedono. Per citarne qualcuno: il Pre-Crash Assist, l’Adaptive Cruise Control predittivo (ACC), il Travel Assist, l’Emergency Assist e il Side and Exit Assist.