Nel corso dell’ultima conferenza, Apple ha annunciato l’arrivo di una nuova tecnologia che sostituirà le chiavi delle auto.

Durante la Apple Worldwide Developers Conference, il gigante della tecnologia ha annunciato che CarKey è una nuova funzione in arrivo su iOS 14. Il primo veicolo a supportare questa funzione è la BMW Serie 5 del 2021 appena rinnovata.

CarKey utilizza la tecnologia NFC (Near Field Communication), e un proprietario deve tenere un iPhone o un Apple Watch vicino a una parte della portiera dell’auto per far funzionare questo sistema. La persona ha bisogno di autenticare la propria identità utilizzando Face ID o Touch ID, dopo di ciò il veicolo si sbloccherà. C’è anche un’opzione Express per saltare la fase di autenticazione.

CarKey permette anche ad un proprietario di condividere la chiave digitale con altre persone attraverso un messaggio. Secondo Mac Rumors, una persona può fornire tre livelli di accesso: sbloccare il bagagliaio, sbloccare le porte ed essere in grado di guidare il veicolo. Ci sono anche opzioni per limitare la velocità massima disponibile, il volume massimo della radio e altro ancora.

Non preoccupatevi di usare questa tecnologia avendo paura che la batteria del vostro telefono si scarichi. Una funzione di riserva di energia permette a CarKey di continuare a funzionare per un massimo di cinque ore dopo che un iPhone si spegne a causa di una batteria scarica.

Apple non ha menzionato alcuna casa automobilistica che utilizza CarKey oltre a BMW. Se il gigante della tecnologia tratterà questo nuovo sistema come CarPlay, allora aspettatevi che il sistema sarà disponibile per qualsiasi azienda che voglia implementarlo.

Una chiave digitale non è un’idea nuova nel settore perché anche Tesla e Hyundai offrono soluzioni simili. Tuttavia, l’implementazione di Apple è leggermente diversa, in quanto permette ai proprietari di condividere la chiave digitale.

Apple sta già lavorando per espandere questa tecnologia. In futuro, CarKey potrebbe utilizzare il chip a banda ultra larga U1, piuttosto che NFC, riferisce The Verge.

Apple ha anche annunciato alcuni piccoli aggiornamenti riguardo CarPlay durante la WWDC. L’azienda sta aggiungendo nuovi sfondi per il display e sono in arrivo nuove categorie per le app CarPlay. L’app Maps ora visualizza le località delle città con le tariffe per le zone a traffico limitato.

Apple non non ha ancora rilasciato una data ufficiale per il rilascio dell’iOS 14. La tempistica di rilascio dei precedenti importanti aggiornamenti del software suggerisce che gli utenti iPhone dovrebbero essere in grado di ottenerlo intorno a settembre.