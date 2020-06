Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 21 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli soleggiati su quasi tutto il Nord, salvo qualche piovasco sull’Emilia. Al Centro-Sud temporali lungo la fascia appenninica e piogge in transito lungo la costa cilentana. Dal pomeriggio fenomeno in attenuazione, ma persisteranno piogge tra Basilicata e basso Lazio. Stabili le temperature massime che si attesteranno fra 24 e 29 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico rallentato a Nord di Milano, sulla A8 Milano-Varese (Km 25.9 – direzione: Varese) tra Bivio A8-A36 Pedemontana e Bivio A8/Diramazione A26 Trafori e sulla Diramaz. A8-A26 Gallarate-Gattico (Km 0 – direzione: Autostrada Dei Trafori) code a tratti tra Bivio Diramazione A8-A26/A8 MI-VA e Gallarate Ovest.

Nel Savonese sulla A6 Torino-Savona (Km 109.5 – direzione: Savona) traffico a rilento tra Millesimo e Bivio A6/A10 Savona. Tra Belluno e Treviso si è verificato un incidente sulla A27 Venezia-Belluno (Km 50 – direzione: Ss51 Alemagna) con conseguente coda di 3 km tra Nodo A27/A28 Conegliano-Portogruaro e Vittorio Veneto Nord.

Tra Bologna e Ravenna in A14 Diramazione per Ravenna (Km 8.5 – direzione: Ravenna) coda alla barriera di Ravenna per traffico intenso.

A Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 295.5 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Firenze Impruneta e Firenze sud per incidente.

A Roma sulla A24 Roma-Teramo (Km 12.6 – direzione: Superstrada Teramo Mare) chiusura ai mezzi pesanti con peso superiore alle 3.5 tonn. tra Tivoli e Vicovaro-Mandela fino alle 14:00 del 21/06/2020 per lavori in corso.

Nei pressi di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 36.7 – direzione: Salerno) coda tra Nocera Sud e Vietri sul Mare per lavori in corso. Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.