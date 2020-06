Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 21 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud, ad eccezione di qualche piovasco tra Basilicata, Campania e basso Lazio in prima serata. Nel corso della notte possibili fenomeni di breve durata anche sulla Calabria tirrenica e in Molise. Temperature minime stabili e comprese fra 17 e 22 gradi.

Lunedì 22 giugno cieli soleggiati o leggermente nuvolosi al Centro-Nord, cieli poco nuvolosi al Sud con fenomeni transitori fra Cilento e Calabria jonica. Temperature massime in leggero rialzo, soprattutto al Nord, e che si attesteranno fra 27 e 31 gradi, di poco inferiori su Puglia e Calabria.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

In Lombardia sulla A4 Milano-Brescia (Km 208 – direzione: Torino) traffico rallentato tra Castegnato e Rovato per veicolo in fiamme.

Lavori in corso lungo la cista ligure: sulla A12 Genova-Livorno (Km 28.4 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Rapallo e Recco. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 44.8 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori. L’uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico provenendo da Genova per lavori.

A Nord di Pescara in A14 Ancona-Pescara (Km 362 – direzione: Ancona) coda di 2 km tra Pescara Nord e Pineto per incidente.

Fra l’Aquila e Teramo A24 Roma-Teramo pioggia tra Assergi e San Gabriele-Colledara. Sulla A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli e’ chiusa al traffico fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-Teramo (Km 33.2 – direzione: Roma) chiusura ai veicoli pesanti con peso superiore alle 3.5 tonn. tra Vicovaro-Mandela e Tivoli fino alle 06:00 del 22/06/2020 per lavori in corso.

In Campania sulla A1 Diramaz. Capodichino-Tang.Napoli (Km 2.9 – direzione: Tangenziale) l‘uscita di Capodichino è chiusa al traffico fino alle 22:00 del 22/06/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Secondigliano-Aeroporto su Tangenziale Napoli.