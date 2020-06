Aleix Espargarò è convinto di poter fare bene nelle prossime stagioni con la nuova RS-GP. Massimo Rivola invita a restare con i piedi per terra.

Aleix Espargaró guarda con entusiasmo al futuro di Aprilia, ma Massimo Rivola invita a tenere i piedi per terra. Il team veneto non potrà contare sulla line-up migliore ad inizio stagione, perché Andrea Iannone rimarrà sospeso almeno fino a luglio 2021. Quindi per il momento il collaudatore Bradley Smith Smith sarà promosso pilota regolare.

Aleix Espargaró dopo i test invernali non vede l’ora di rimettersi in sella alla nuova RS-GP con cui punta di lottare per le posizioni di vertice già dal biennio 2021-2022, pur consapevole che non sarà facile battere i giganti nipponici e Marc Marquez. Aprilia può davvero lottare per il titolo mondiale nel 2020? “Penso che Aleix alludesse alle gare virtuali”, ha ironizzato Massimo Rivola in un’intervista a Speedweek.com. “È bello avere un pilota motivato. Allo stesso tempo devi tenere i piedi per terra. Sarei felice se potessimo essere significativamente più veloci nel 2020 rispetto all’anno precedente. Ma in questa stagione il livello sarà molto più alto di prima. Ad esempio, i principianti come Bagnaia hanno un anno di esperienza. KTM ha costruito una moto molto competitiva. Tutti i concorrenti spingono molto forte”.

D’altronde aumenta anche il numero dei prototipi con specifiche ufficiali. “Se esaminiamo il livello delle biciclette e dei piloti e diamo una valutazione realistica del campionato, sarebbe bello poter rimanere tra i primi dieci. Allo stesso tempo, sappiamo che ci sono piste in cui lottiamo più di altre. L’anno scorso, ad esempio, abbiamo lottato a Brno e in Austria. Ci sono altre piste GP su cui siamo abbastanza forti, ad esempio ad Aragona o Phillip Island… Sappiamo che abbiamo fatto un buon passo avanti, vediamo miglioramenti positivi. Ma non sappiamo esattamente quanto siano migliorati gli avversari”.