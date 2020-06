Un uomo di 78 anni appassionato di auto sportive ha appena acquistato una McLaren 720S Spider; quando la velocità non ha età…



Non è difficile decodificare la fascia d’età degli acquirenti di supercar. Il gruppo più giovane di acquirenti di auto non sceglierà auto sportive perché non può ancora permettersele, a meno che non abbia i mezzi per acquistarne una attraverso genitori ricchi o un’impresa di grande successo.

Gli individui molto più anziani, tuttavia, probabilmente non sceglieranno macchine ad alta potenza perché, beh, entrare e uscire da un veicolo del genere sarebbe fastidioso per chi ha il mal di schiena.

Ma il 78enne Henry Harrfeldt non è d’accordo. Ha comprato una McLaren 720S Spider, e ha 78 anni. Ancora meglio, guida regolarmente la supercar da 400.000 euro, percorrendo più di 4.000 chilometri, come menzionato nel video in calce caricato da luden_cars.

Harrfeldt non è un uomo comune, però. A quanto pare, sembra conoscere davvero le auto e la guida, godendone ogni minuto. Gli è piaciuto particolarmente la velocità della 720S. Beh, con 710 cavalli utilizzabili e 770 Newton-metri di coppia, chiamare la Mclaren 720S veloce sarebbe un eufemismo.

Come previsto, Harrfeldt è un vero appassionato di auto. Ha detto di possedere una AC Cobra, che ora ha 40 anni, e una Ford GT40 che ora invece compie 35 anni. Dalla sua scelta di auto, è evidente che ad Harrfeldt piace guidare veloce, e non c’è abbinamento migliore per lui della 720S.

Complimenti a quest’uomo e al suo continuo amore per le auto e la guida veloce. Non lasciare che l’età definisca la tua passione è una caratteristica ammirevole – ammirevole quanto la sua splendida supercar.