Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 20 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo possibili brevi piogge su alta Toscana e Basilicata. Nuvole in transito lungo l’arco alpino ma senza fenomeni da segnalare, anche se dal pomeriggio si verificherà qualche precipitazioni sulle Alpi orientali. Temperature massime stabili e comprese fra 24 e 29 gradi, di poco superiori in Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e alla barriera di Milano est. Sulla A8 Milano-Varese (Km 29.9 – direzione: Varese) code a tratti tra Gallarate e Bivio A8/Diramazione A26 Trafori. In A1 Milano-Bologna (Km 49.7 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza per traffico intenso.

A Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 1 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallentato tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA per traffico intenso.

Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 4.8 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/Diramazione Ravenna per traffico intenso.

Sulla A1 Bologna-Roma (Km 280.4 – direzione: Milano) coda su Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord provenendo da Roma verso Pisa per incidente.

In A24 Roma-Teramo (Km 12.6 – direzione: Superstrada Teramo Mare) chiusura ai veicoli pesanti con peso superiore alle 3.5 tonn. tra Tivoli e Vicovaro-Mandela fino alle 14:00 del 21/06/2020 per lavori in corso.

Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 49.7 – direzione: Salerno) coda in uscita alla barriera di Salerno per traffico intenso.