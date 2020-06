Con l’arrivo delle console di nuova generazione farà il grande ritorno uno dei giochi di guida più famosi di sempre: Need for Speed.

Era il novembre del 2019 quando la Electronic Arts ha rilasciato il Need For Speed Heat – l’ultimo della serie di videogiochi Need For Speed. Attualmente è disponibile per PC, PS4 e Xbox One, sviluppato da Ghost Games.

Tuttavia, Need For Speed Heat è il canto del cigno di Ghost Games come sviluppatore della popolare serie di videogiochi. Criterion ha il compito di realizzare il prossimo NFS, segnando il suo ritorno nel mondo delle corse clandestine su strada.

Il precedente periodo su NFS di Criterion include NFS Hot Pursuit nel 2010 e NFS Most Wanted nel 2012. Entrambi sono stati realizzati brillantemente e si sono distinti a loro tempo, e ancora uno dei giochi NFS più impressionanti dall’era PlayStation 2.

Pertanto, abbiamo tutte le ragioni per sperare per il meglio per il prossimo Need For Speed, e il teaser in calce sembra darci ragione.

Presentato da Fast Lane Gaming sul suo canale YouTube, il teaser ci mostra una breve anteprima della grafica che dovremmo aspettarci per il prossimo anno.

Il soggetto principale del prossimo teaser NFS è stata una Nissan 180SX del 1996 e una Porsche 911 GT3 RS di generazione 991.2. Entrambe sembravano incredibilmente reali nel video, il che amplifica il nostro entusiasmo per il Need For Speed del 2021.

Il prossimo Need For Speed dovrebbe debuttare nella seconda metà del 2021, quindi abbiamo più di un anno di tempo per entusiasmarci, e speriamo che EA rilasci altri teaser nei mesi a venire.