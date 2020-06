Alex Rins e Aleix Espargarò in azione in Portogallo per prepararsi all’inizio del campionato MotoGP a Jerez. Entrambi sono molto carichi.

Il 19 luglio ci sarà la prima gara MotoGP e i piloti vogliono farsi trovare in buona condizione. Sarà un campionato anomalo, con meno gare ma tutte più ravvicinate e dunque con inferiore tempo per riposare.

Ciascuno dei rider della top class si sta allenando meglio possibile in questi giorni. Il modo migliore è risalire in moto, anche se non si possono guidare in prototipi MotoGP. Fabio Quartararo ha guidato la Yamaha R1 al Paul Ricard, ad esempio.

Tra coloro che sono tornati in sella ci sono Aleix Espargarò e Alex Rins, che hanno girato a Portimao utilizzando rispettivamente una Aprilia RSV4 e una Suzuki GSX-R 1000. Insieme a loro c’era anche Albert Arenas, pilota Moto3 che ha utilizzato una Yamaha R6.

Sia Espargarò che Rins hanno pubblicato video e foto sui propri profili ufficiali Instagram. Entrambi vivono ad Andorra ed è già capitato che si allenassero assieme, un modo per essere meglio motivati anche lontano dall’ambiente Motomondiale.

Aleix e Alex condividono anche il fatto di avere già un contratto per il prossimo biennio. Il primo è stato confermato da Aprilia e il secondo da Suzuki. A Portimao hanno iniziato a darsi battaglia, ma da Jerez inizierà la MotoGP e lì si farà sul serio.