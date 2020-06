Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 20 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola, salvo locali fenomeni di breve durata sull’alto Adriatico e la Basilicata. Stratificazioni basse anche sulla Calabria ma senza precipitazioni degne di nota. Temperature minime stabili e comprese fra 17 e 21 gradi.

Domenica 21 giugno tempo soleggiato al Nord, salvo qualche rovescio sull’Emilia. Al Centro-Sud temporali sparsi lungo la fascia appenninica e il litorale laziale e campano. Non si escludono locali grandinate. Le temperature massime restano stazionarie e oscilleranno fra 24 e 29 gradi. Dalla prossima settimana l’anticiclone africano prenderà possesso dell’Italia portando ad un innalzamento delle temperature.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

Nel Savonese si segnalano 7 km di coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 26.8 – direzione: Ventimiglia) tra Varazze e Albisola per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano) coda di 5 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi per lavori.

All’altezza di Bologna in A14 Bologna-Ancona (Km 38.2 – direzione: Taranto) code a tratti tra Castel San Pietro e Imola per traffico intenso. A Firenze Nord sulla A1 Bologna-Firenze (Km 276 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria.

Fra Ancona e Pescara sulla A14 (Km 343 – direzione: Ancona) traffico bloccato tra Pineto e Giulianova per incidente. Sulla A25 Torano-Pescara (Km 161 – direzione: Pescara) rallentamenti tra Torre de’ Passeri-Casauria e Scafa-Alanno per veicolo in fiamme.