In questo video vedremo scontrarsi la Chevrolet Camaro ZL-1 contro la splendida Tesla Model S Raven: chi vincerà questo scontro fra titani?

La nuova Chevrolet Camaro ZL-1 ha qualche chance in una gara di accelerazione contro la Tesla Model S Raven? La risposta è no e questo video lo dimostra. Anche se la Camaro ZL-1 arriva alla linea caricando carichi di potenza, la Model S la lascia immediatamente sul posto con la sua accelerazione senza precedenti.

Abbiamo visto una Model S battere di recente una Ferrari F12, quindi non ci sorprende che possa schiacciare la Camaro, ma non ci aspettavamo che il margine di vittoria fosse così ampio. È quasi come se la Camaro fosse ferma. Non è così. Tuttavia, la Model S Raven è così veloce che fa sembrare i contendenti incredibilmente lenti.

Secondo il video, le specifiche della Camaro sono piuttosto impressionanti:

“Questa nuova ZL-1 Camaro monta un V8 da 6,2 litri sovralimentato, che produce 650 cavalli, in grado di spingerla a 100 km/h in soli 3,5 secondi. La sua velocità massima è di 318 km/h dalla fabbrica.”

Ma le specifiche non sembrano indicare tutto questo in una gara contro un’auto elettrica a trazione integrale, specialmente una veloce come la Model S.

Ma bando alle chiacchiere, adesso godetevi il video: