In questo video vedremo la versione modificata della Audi RS7 Sportback da quasi 1.000 CV correre sulle autostrade tedesche a 363 km/h.



I modelli Audi RS mettono le prestazioni in prima linea, e la RS7 Sportback 2020 non fa eccezione. Con un V8 biturbo da 4,0 litri sotto il cofano che pompa fuori livelli supercar di prestazioni – 591 cavalli e 799 Newton-metri di coppia – riesce a toccare i 100 km/h in appena 3,6 secondi. Ma se questo non è abbastanza per alcuni, si può optare per una versione modificata che eroga quasi 1.000 CV.

La RS7 Sportback modificata nel video in calce proviene da HGP, che ha sviluppato più di 948 CV e 1.250 Newton-metri di coppia. Gli aggiornamenti sono estesi e comprendono turbocompressori aggiornati, una nuova aspirazione, un filtro dell’aria aggiornato e un sistema di scarico modificato, che si collocano tutti bene insieme grazie a una messa a punto del software. Tutto quello che dovete fare è guardare la berlina ad alta velocità sull’autostrada tedesca per vedere quanto è potente.

La RS7 modificata non ha problemi a superare i 321 chilometri all’ora, visto che ha raggiunto i 363 km/h. Una lettura delle statistiche all’inizio del video afferma che l’Audi raggiungerà i 100 km/h in 2,8 secondi e passerà da 100 km/h a 200 km/h in 5,5 secondi. Tutte queste prestazioni non sono a buon mercato – l’auto costa circa 200.000 euro. Si tratta di un bel prezzo, anche se la normale RS7 Sportback parte nella fascia bassa di 100.000 dollari.

Se guardate il video, noterete che la RS7 non arriva mai in ottava marcia, ma raggiunge invece i 363 km/h in settima. Questo pone la velocità massima della berlina da qualche parte al di sopra di quella, il che è abbastanza impressionante considerando quanto pesa. È veloce, efficiente e ha spazio per i bambini. Cosa si può volere di più?