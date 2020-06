Oggi è stato finalmente annunciato il nuovo calendario del campionato mondiale Superbike 2020. L’unico round disputato finora è stato quello iniziale a in Australia, a Phillip Island.

La stagione ripartirà in Spagna, precisamente da Jerez de la Frontera, dove rivedremo i piloti SBK in azione tra il 31 luglio e il 2 agosto. Nel weekend successivo si correrà in Portogallo, sul circuito di Portimao. Il 28-30 agosto nuova tappa spagnola, ma ad Aragon. Al Motorland dopo appuntamento, dato che anche nel fine settimana seguente si gareggerà lì.

Il 18-20 settembre la Superbike correrà per la prima volta in assoluto sul circuito Barcelona-Catalunya a Montmelò, sempre in Spagna. Il round di Francia a Magny-Cours è previsto, invece, per il 2-4 ottobre.

In attesa di conferme la tappa in Argentina presso il circuito di San Juan Villicum, dove si dovrebbe correre il 9-11 ottobre. A chiudere il calendario odierno del campionato WorldSBK il round di Misano, in Italia, dall’6 all’8 novembre.

Rimangono in sospeso gli appuntamenti di Donington, Assen e Losail. Ulteriori informazioni su questi eventi saranno comunicati a suo tempo. Ovviamente presso i circuiti andranno rispettati rigidi protocolli di sicurezza anti-coronavirus. Inizialmente il pubblico non sarà previsto sulle tribune, saranno gare a porte chiuse e con presenze limitate nel paddock.

Gregorio Lavilla, Direttore esecutivo delle Aree Sporting & Organization del WorldSBK, afferma: “Il nuovo calendario del WorldSBK 2020 è una notizia estremamente positiva. Abbiamo un calendario; abbiamo un Campionato e ci attende un grande ritorno in pista. Non riesco a ringraziare abbastanza tutti per la collaborazione che hanno dimostrato. È giusto ripartire dalla Spagna dati i problemi che il Paese ha dovuto affrontare nel corso della pandemia. Portimao verrà dopo Jerez e poi a chiudere il mese sarà il MotorLand Aragon: un grande ritorno alla normalità per tutti”.

ROUND SUPERBIKE 2020

31 luglio-2 agosto Jerez (Spagna)

7-9 agosto Portimão (Portogallo)

28-30 agosto Motorland Aragon (Spagna)

4-6 settembre Motorland Aragon (Spagna)

18-20 settembre Montmelò (Spagna)

2-4 ottobre Magny Cours (Francia)

9-11 ottobre San Juan (Argentina)* da confermare

6-8 novembre Misano (Italia)* da confermare