La Nissan GT-R50 di Italdesign in serie limitata è una gioia per gli occhi e per le orecchie e vederla correre sul circuito di Tazio Nuvolari è davvero emozionante.



La Nissan GT-R50 di Italdesign è l’ultima e più limitata versione di Godzilla. Ora, qualcuno potrebbe liquidare la coupé sportiva giapponese solo come un’altra versione in edizione speciale utile a prolungare ulteriormente la sua vita.

Anche se fosse vero, considerando che l’attuale R35 sotto la GT-R50 è in circolazione da più di un decennio, la GT-R50 di origine italiana ha anche un notevole vantaggio di potenza rispetto alle normali Nissan GT-R. Sì, anche sulla GT-R Nismo.

A parte il suo stile distintivo, il milione di euro speso per la GT-R50 vi darà 710 cavalli di potenza provenienti dal motore V6 biturbo da 3,8 litri. Nismo è riuscito a spremere dal VR38DETT 110 CV in più rispetto alla GT-R Nismo. Anche la coppia è stata aumentata, ora a 780 Newton-metri, con un aumento di 128 Nm.

Per sostenere l’aumento di potenza, Nissan ha dovuto rinforzare il cambio sequenziale a sei marce a doppia frizione. Sono stati aggiunti anche freni Brembo più grandi, mentre la sospensione è stata rielaborata da Bilstein per uno smorzamento regolabile continuo. Le leghe custom da 21 pollici della GT-R50 sono avvolte da pneumatici Michelin Pilot Super Sport – 255/35 R21 all’anteriore e 285/30 R21 al posteriore.

Tutti questi aggiornamenti delle prestazioni sono, naturalmente, messi a dura prova. Abbiamo già visto Nissan provare la GT-R50 su un circuito belga. Ora è il momento di vederla girare su un tracciato italiano. La breve clip in calce a questa pagina mostra la GT-R50 di serie che lambisce il circuito di Tazio Nuvolari.

La Nissan GT-R50 celebra il 50° anniversario di Italdesign. Saranno realizzate solo 50 unità della vettura sportiva, ciascuna con un prezzo adesivo di 990.000 euro.