In questo video di Supercar Blondie faremo un giro sulla lussuosissima Mercedes Maybach Pullman da quasi 1 milione di euro.



Mercedes-Benz è impegnata a lavorare alla prossima generazione della Classe S e dovremmo vederla completa relativamente presto. Ciò significa che tra qualche anno ci saranno nuove versioni Maybach e Pullman, che assumeranno i ruoli di punta della famiglia della Classe S. Fino ad allora, quale modo migliore per prepararsi alla nuova berlina di lusso se non dare un’occhiata alla sua attuale variante più costosa?

Supercar Blondie ci porta a fare un giro con la limousine Maybach Pullman nel suo ultimo video. Potrebbe benissimo essere il veicolo più lussuoso e opulento in produzione con una lunghezza di 6,5 metri e un massiccio motore V12 sotto il cofano. Può sembrare quasi una normale Classe S, ma la verità è che è molto diversa.

Il video ci mostra alcune delle caratteristiche interne della berlina, tra cui le portiere automatiche in stile Rolls-Royce, le tende dei finestrini laterali e il piccolo frigorifero grande abbastanza per tre bottiglie di champagne. Siamo rimasti molto colpiti dai portabicchieri speciali per i bicchieri da champagne, in modo da non rovesciare ovunque quel costoso Dom Perignon.

Se si guarda all’esterno, è una berlina molto elegante e anche sobria. C’è una massiccia griglia cromata nella parte anteriore con montanti verticali che prendono ispirazione da un vestito gessato e cerchi in lega da 20 pollici con lo stesso design a 10 fori familiare agli appassionati del vecchio e nuovo marchio Maybach. Questi possono sembrare un po’ troppo piccoli per le dimensioni dell’auto, ma siamo sicuri che forniscano la guida più confortevole.

Questo particolare esemplare è in vendita a Dubai. È un modello del 2016 ma non è mai stato guidato, quindi è praticamente nuovo di zecca. Il prezzo richiesto è di 850.000 euro, che è molto meno della versione bullet-proof Guard, che può arrivare fino a quasi 2 milioni di euro.