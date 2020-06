Lanzante, l’azienda specializzata in McLaren, ha mostrato il loro ultimo capolavoro con l’edizione limitata della LM 25 che rende omaggio alla vittoria della McLaren F1 GTR.

Lanzante è specializzata nel rendere le McLaren ancora più speciali, e l’azienda sta ora mostrando una tiratura limitata di sette edizioni LM 25. Il modello rende omaggio alla vittoria della McLaren F1 GTR preparata da Lanzante alla 24 Ore di Le Mans nel 1995 – 25 anni fa.

L’azienda non offre ulteriori dettagli su cosa aspettarsi, ma l’aspetto della vettura vincitrice di Le Mans offre probabilmente qualche suggerimento. Aspettatevi che la carrozzeria sia di un nero profondo e possibilmente con qualche accento bianco per evocare la sponsorizzazione della Tokyo Ueno Clinic.

Per offrire prestazioni simili alla F1 GTR, una McLaren Senna GTR sembra il punto di partenza ideale. Il suo V8 biturbo da 4,0 litri produce un impressionante connubio di 814 cavalli e 800 Newton-metri. Questa potenza è particolarmente elevata in quanto il veicolo pesa appena 1.188 chilogrammi.

Il problema di questa teoria è che la McLaren ha già i clienti per l’intera produzione di 75 unità della Senna GTR. Tuttavia, Lanzante ha uno stretto rapporto con la McLaren e potrebbe essere in grado di tirare qualche filo per ottenere qualcosa di speciale. In alternativa, Lanzante potrebbe lavorare con sette clienti GTR per convertire le loro auto nella LM 25 Edition.

In aprile, Lanzante ha presentato la P1 GTR-18 personalizzata con la famosa livrea arancione e blu Gulf. Ha preso ispirazione direttamente dalla vettura da corsa GTR F1 numero 28R del Team Davidoff. L’azienda aveva in programma di costruirne sei, ma solo una ha ottenuto lo schema di verniciatura Gulf.

Nel 2018, l’azienda ha introdotto la conversione della P1 GT che ha trasformato la P1 GTR da pista in una macchina da corsa. Un cliente del Medio Oriente avrebbe commissionato il lavoro.