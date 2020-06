Alex Zanardi continua a versare in condizioni davvero gravissime. Il pilota bolognese è in prognosi riservata dopo l’intervento subito.

Alex Zanardi continua a lottare la sua battaglia più dura. Poco fa l’ospedale di Siena ha rilasciato l’ultimo bollettino medico relativo alle condizioni del grande campione. Il pilota bolognese è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a causa del trauma cranico riportato.

L’operazione, cominciata dopo le 19 si è conclusa poco prima delle 22. Zanardi è stato subito trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata e le sue condizioni di salute continuano ad essere gravissime. Al momento il pilota si trova al policlinico Santa Maria alle Scotte.

Zanardi campione della handbike

Nel pomeriggio Zanardi è stato vittima di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena. Mentre era impegnato in una gara di handbike, sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico, pare sia sbandato scontrandosi con un camion che arrivava dalla parte opposta. Il pilota stava percorrendo una tappa della gara a staffetta Obiettivo 3, che doveva terminare a Montalcino.

Bisogna ricordare che Alex Zanardi non è uno sprovveduto, ma un fuoriclasse della handbike. Il pilota bolognese, infatti, durante la sua carriera ha vinto 4 ori e 2 argenti alle paralimpiadi. Eccezionale anche il suo palmares ai Mondiali della stessa disciplina dove ha conquistato 12 ori, 5 argenti e 1 bronzo.

Al momento sono ancora in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente, ma dalle informazioni in nostro possesso sembra proprio che si sia trattato di una fatalità. La speranza è che Zanardi possa vincere anche questa battaglia e tornare ad essere quel simbolo di forza che è sempre stato per tutti noi. Intanto continuano a piovere messaggi da parte di personaggi illustri del mondo dello sport e non solo. Non mollare Alex, non farlo proprio adesso.

Antonio Russo