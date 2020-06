Durante il test del suo Sky Racing Team VR46, a sorpresa è sceso in pista al Mugello anche Valentino Rossi, per un’altra prova in gran segreto

Doveva essere un test riservato alla Moto2 e alla Moto3, visto che la pista del Mugello, due giorni fa, l’aveva prenotata lo Sky Racing Team VR46. Invece, a sorpresa, sul circuito toscano ha fatto la sua apparizione anche il grande capo e proprietario della squadra, Valentino Rossi in persona.

In gran segreto, senza aver comunicato nulla nemmeno agli appassionati (forse per evitare i prevedibili e famigerati “assembramenti” dei suoi tifosi fuori dai cancelli dell’impianto), il Dottore è tornato a girare per un altro test, stavolta più lontano rispetto agli ultimi compiuti sul tracciato di casa a Misano Adriatico. Ma con le stesse modalità.

A fianco dei suoi allievi, primo fra tutti il fratellino Luca Marini, il fenomeno di Tavullia ha riacceso i motori della sua Yamaha da Superbike, per scrollarsi di dosso la ruggine della prolungata inattività e proseguire così il suo percorso di avvicinamento verso la ripresa della MotoGP, fissata per il 19 luglio a Jerez de la Frontera.

E pazienza se il suo Mugello, quest’anno, non ospiterà nemmeno un Gran Premio del Motomondiale (sarà sostituito invece da un doppio appuntamento a Misano). Anche se non servirà per preparare la gara in questa stagione, scendere in pista da quelle parti è sempre una bella emozione per Valentino Rossi. Specialmente dopo aver dovuto attendere così tanto.

