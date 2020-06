Immergiamoci all’interno di una Porsche Taycan Turbo S mentre solca le autostrade tedesche prive di limiti di velocità.



Ogni volta che ne viene caricato uno non vediamo l’ora di vedere questi video prodotti da AutoTopNL. Sono brevi, privi di dialoghi inutili – in realtà non si parla affatto, perché sarebbe davvero superfluo – e ci danno una solida impressione di come un’auto accelera.

L’ultimo video di AutoTopNL presenta la nuovissima Porsche Taycan Turbo S, completamente elettrica. È la prima auto a batteria elettrica della Porsche, e si dà il caso che questo sia il modello con più autonomia, che parte da 170.000 euro. È importante notare che quest’auto non è in realtà una ‘Turbo‘, a meno che non si pensi alla definizione di turbo come veloce.

Secondo AutoTopNL, la vettura vanta 761 cavalli e può completare uno sprint da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi. Ha una velocità massima di 260 km/h. Si aggiunge alla Tesla Model S come una delle auto di produzione più veloci mai realizzate.

Per chi non lo sapesse, l’autostrada tedesca non ha un limite di velocità, almeno in alcune parti. Quindi, questo pilota non sta infrangendo la legge. Tuttavia, indipendentemente dal limite di velocità, non consigliamo di guidare su una strada pubblica a velocità massima.

Ma adesso godetevi il video: