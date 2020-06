Il Gran Premio del Mugello sembra davvero molto vicino alla F1. Anche il sindaco di Firenze Nardella ha dato una forte apertura all’evento.

Il Mugello è sempre stato sinonimo di moto. Negli anni è diventata prima la casa di Valentino Rossi, che tra queste curve ha vinto per 7 anni consecutivi e poi, negli ultimi anni, la dimora della Ducati, che ha conquistato le ultime tre edizioni del Gran Premio con tre piloti diversi: Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci.

L’autodromo però è anche sinonimo di Ferrari, che ne è la proprietaria. Nonostante ciò al Mugello, sinora non si è mai corso un Gran Premio di F1, anche se danni l’idea ha sempre stuzzicato gli organizzatori che hanno più volte provato a rincorrere la cosa.

Il Mugello è vicinissimo alla F1

Il coronavirus però potrebbe essere la tempesta perfetta per scombussolare le carte e permette al Mugello di ospitare un Gran Premio di F1. Il circuito ha già ricevuto l’autorizzazione dalla FIA e mai come in questo 2020, questa possibilità sembra davvero vicina a concretizzarsi.

Ad accendere ancora di più l’entusiasmo generale, come riportato da “Motorsport.com”, è arrivato Dario Nardella, sindaco di Firenze, che a margine di un evento organizzato a Palazzo della Signoria ha così affermato: “Penso che non siamo mai stati così vicini alla possibilità di avere la F1 a Firenze e all’autodromo del Mugello. Speriamo bene e incrociamo le dita affinché si corra un secondo GP qui in Italia. Praticamente è certo, quindi per la prima volta ce la possiamo giocare per un evento che sarebbe storico”.

Infine il primo cittadino della città gigliata ha così concluso: “Qualora si corresse al Mugello sarebbe un evento storico, che resterebbe negli annali dello sport mondiale dell’automobilismo, ma anche nella storia di Firenze”.

